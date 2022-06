LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: Linda Cerruti ai piedi del podio nel Solo! Minisini-Ruggiero primi dopo le qualificazioni (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DEL DUO MISTO TECNICO 16.49: Tocca ora a Marta Fiedina, seconda delle qualificazioni, che ha preparato il Mondiale in Italia dopo la fuga dalla patria 16.47: La greca Evangelia Platanioti si migliora e va davanti a Linda Cerruti: 89.5110. Significa che Linda Cerruti, a meno di sorprese clamorose, sarà giù dal podio 16.44. E’ il momento di Evangelia Platanioti, greca, terza dopo le qualificazioni 16.42: Linda Cerruti totalizza un punteggio di 89.0142, quattro decimi in più rispetto alla qualificazione. Serviva forse qualcosa in più per dare l’assalto al podio ma vedremo Platanioti con cui l’azzurra si ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL DUO MISTO TECNICO 16.49: Tocca ora a Marta Fiedina, seconda delle, che ha preparato il Mondiale in Italiala fuga dalla patria 16.47: La greca Evangelia Platanioti si migliora e va davanti a: 89.5110. Significa che, a meno di sorprese clamorose, sarà giù dal16.44. E’ il momento di Evangelia Platanioti, greca, terzale16.42:totalizza un punteggio di 89.0142, quattro decimi in più rispetto alla qualificazione. Serviva forse qualcosa in più per dare l’assalto alma vedremo Platanioti con cui l’azzurra si ...

Pubblicità

curlygirlhere : No raga come faccio, mondiali di nuoto e live Måneskin allo stesso orario, devo sdoppiarmi - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Mondiali Splendida esibizione di Lucrezia #Ruggiero e Giorgio #Minisini, che sono nettamente… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero balzano in testa nei preliminari del duo misto t… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Mondiali 2022 in DIRETTA: Minisini e Ruggiero balzano in testa nei prelimnari del duo misto te… - MercRF : RT @zazoomblog: LIVE Nuoto Mondiali 2022 in DIRETTA: bene Ceccon e Martinenghi deludono Razzetti e Galossi. Alle 18.00 le finali - #Nuoto… -