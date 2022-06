LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: duo misto tecnico, Minisini e Ruggiero primi al termine delle qualificazioni (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.09 Chiudiamo momentaneamente il LIVE del Nuoto artistico. Appuntamento alle 16.00 per seguire Linda Cerruti nella finale del solo tecnico. 14.08 Senza i russi, la coppia italiana rimane quella con più possibilità di vincere l’oro. Finale che si terrà lunedì 20 giugno alle 14.00. 14.07 Tra le nazionali esibitesi oggi, rimangono fuori dalla finale solo i cubani Andy Manuel Avila Gonzalez e Carelys Valdes. 14.06 88.5734 il loro punteggio, con quasi tre punti sui più immediati inseguitori, i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato. 14.05 Si chiudono quindi i preliminari della gara di duo misto tecnico e l’Italia di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero è abbondantemente prima ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.09 Chiudiamo momentaneamente ildel. Appuntamento alle 16.00 per seguire Linda Cerruti nella finale del solo. 14.08 Senza i russi, la coppia italiana rimane quella con più possibilità di vincere l’oro. Finale che si terrà lunedì 20 giugno alle 14.00. 14.07 Tra le nazionali esibitesi oggi, rimangono fuori dalla finale solo i cubani Andy Manuel Avila Gonzalez e Carelys Valdes. 14.06 88.5734 il loro punteggio, con quasi tre punti sui più immediati inseguitori, i fratelli giapponesi Tomoka e Yotaro Sato. 14.05 Si chiudono quindi i preliminari della gara di duoe l’Italia di Giorgioe Lucreziaè abbondantemente prima ...

