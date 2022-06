LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: c’è Giorgio Minisini! Linda Cerruti per la medaglia nel solo tecnico (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata dei Mondiali di Nuoto artistico presso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo il solo tecnico e il duo tecnico di ieri, è oggi il turno di altre tre gare. Si inizierà alle ore 10:00 con i preliminari del libero combinato a squadre con l’Italia che avrà in gara Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. La prova odierna sarà un bel banco di prova per il team azzurro e ci aiuterà quindi a capire fin ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti allascritta della seconda giornata deidipresso la Szechy Pool, la piscina da 50 metri all’interno dell’Isola Margherita in Ungheria. Dopo ile il duodi ieri, è oggi il turno di altre tre gare. Si inizierà alle ore 10:00 con i preliminari del libero combinato a squadre con l’Italia che avrà in gara Domiziana Cavanna,, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino. La prova odierna sarà un bel banco di prova per il team azzurro e ci aiuterà quindi a capire fin ...

