LIVE MotoGP, GP Germania 2022 in DIRETTA: iniziano in ritardo le FP4! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Intanto Francesco Bagnaia ha incrementato il proprio personale ed è davanti a tutti, 1:21.041. 14.02 Caduta in curva 13 per Aleix Espargarò e anche per Jack Miller! Nessuna conseguenza per i piloti. 14.02 In testa c’è Fabio Quartararo, 1:21.065, che precede le due Ducati di Bagnaia (+0.054) e di Miller (+0.137). 14.00 Enea Bastianini, Brad Binder, Raul Fernandez, Alex Marquez, Jorge Martin e Remy Gardner sono invece in pista con dure avanti e medie per il posteriore. 13.58 Quasi tutti i piloti provano le gomme dure sia per l’anteriore che per il posteriore. 13.55 Ecco la bandiera verde, la pit lane è aperta, cominciano le FP4! 13.53 Piloti e team sono pronti, manca pochissimo al via delle FP4. 13.50 5 minuti dunque e potremo assistere alla quarta sessione di prove libere della ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.03 Intanto Francesco Bagnaia ha incrementato il proprio personale ed è davanti a tutti, 1:21.041. 14.02 Caduta in curva 13 per Aleix Espargarò e anche per Jack Miller! Nessuna conseguenza per i piloti. 14.02 In testa c’è Fabio Quartararo, 1:21.065, che precede le due Ducati di Bagnaia (+0.054) e di Miller (+0.137). 14.00 Enea Bastianini, Brad Binder, Raul Fernandez, Alex Marquez, Jorge Martin e Remy Gardner sono invece in pista con dure avanti e medie per il posteriore. 13.58 Quasi tutti i piloti provano le gomme dure sia per l’anteriore che per il posteriore. 13.55 Ecco la bandiera verde, la pit lane è aperta, cominciano le13.53 Piloti e team sono pronti, manca pochissimo al via delle FP4. 13.50 5 minuti dunque e potremo assistere alla quarta sessione di prove libere della ...

jessicateo_58 : Live timing e commento dal circuito del Sachsenring #MotoGP #GermanGP #Motorionline - corsedimoto : LIVE MOTOGP - Qualifiche MotoGP del GP Sachsenring 2022. Segui in diretta Q1 e Q2 con tempi, classifica e aggiornam… - GalleryUpcoming : RT @Sportszone26: DIRETTA MotoGP GP Sachsenring 2022 LIVE: prima le FP4 a seguire le qualifiche per delineare la griglia - ??Mobile?? Lin… - SportshubStream : RT @Sportszone26: DIRETTA MotoGP GP Sachsenring 2022 LIVE: prima le FP4 a seguire le qualifiche per delineare la griglia - ??Mobile?? Lin… - BoxOfficeFilms_ : RT @Sportszone26: DIRETTA MotoGP GP Sachsenring 2022 LIVE: prima le FP4 a seguire le qualifiche per delineare la griglia - ??Mobile?? Lin… -