LIVE Italia-Romania U19 0-0, Europei 2022 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Ottimo primo tempo dell’Italia ma senza mai riuscire ad essere cinica davanti al portiere Popa. A tra poco per il secondo tempo! 45? finisce il primo tempo, Italia-Romania U19 0-0. 43? Destro di Nasti murato dalla difesa della Romania. 41? Italia che prova ma non riesce ancora a trovare l’inserimento giusto. 39? Ambrosino vicino al tocco con il pallone da distanza ravvicinata. 37? Problemi per un giocatore della Romania. 35? Ambrosino finisce a terra, per l’arbitro non è rigore. 33 Avversari che portano la difesa molto bassa davanti al portiere, per evitare gli inserimenti da dietro. 31? Romania che ora ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Ottimotempo dell’ma senza mai riuscire ad essere cinica davanti al portiere Popa. A tra poco per il secondo45?iltempo,U19 0-0. 43? Destro di Nasti murato dalla difesa della. 41?che prova ma non riesce ancora a trovare l’inserimento giusto. 39? Ambrosino vicino al tocco con il pallone da distanza ravvicinata. 37? Problemi per un giocatore della. 35? Ambrosinoa terra, per l’arbitro non è rigore. 33 Avversari che portano la difesa molto bassa davanti al portiere, per evitare gli inserimenti da dietro. 31?che ora ...

