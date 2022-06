LIVE Italia-Brasile 0-0 volley femminile, Nations League in DIRETTA: inizia la battaglia a Brasilia! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Ace di Pridaroit su Degradi. 5-3 Questa volta Kisy passa da seconda linea. 5-2 Erroraccio in attacco di Kisy. 4-2 Bonifacio vince un contrasto a rete con Macris! 3-2 Lunga la battuta di Kisy. 2-2 Pridaoroit questa volta passa in parallela. 2-1 Muroneeeee di Bonifacio su Pridaroit! 1-1 L’Italia vince il primo scambio lungo della partita. 0-1 Si parte con una diagonale di Kisy da posto due. 19:56 Il Brasile risponde con: Diana, Carol, Pridaroit, Macris, Gabi, Kisy e Nunes. 19:53 Questo il sestetto dell’Italia: Lubian, Malinov, Egonu, Bonifacio, Bosetti, Degradi e De Gennaro. 19:50 Mazzanti sta cercando di far trovare il ritmo partita alla formazione titolare, per quanto si è visto in questi giorni l’Italia capace di vincere gli Europei è ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ace di Pridaroit su Degradi. 5-3 Questa volta Kisy passa da seconda linea. 5-2 Erroraccio in attacco di Kisy. 4-2 Bonifacio vince un contrasto a rete con Macris! 3-2 Lunga la battuta di Kisy. 2-2 Pridaoroit questa volta passa in parallela. 2-1 Muroneeeee di Bonifacio su Pridaroit! 1-1 L’vince il primo scambio lungo della partita. 0-1 Si parte con una diagonale di Kisy da posto due. 19:56 Ilrisponde con: Diana, Carol, Pridaroit, Macris, Gabi, Kisy e Nunes. 19:53 Questo il sestetto dell’: Lubian, Malinov, Egonu, Bonifacio, Bosetti, Degradi e De Gennaro. 19:50 Mazzanti sta cercando di far trovare il ritmo partita alla formazione titolare, per quanto si è visto in questi giorni l’capace di vincere gli Europei è ...

