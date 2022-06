LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione, si va da Cuneo a Pinerolo (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa del Giro d’Italia U23 2022! Si ripartirà dalla grande vittoria in solitaria sul traguardo di Colle Fauniera del belga Lennert Van Eetvelt (Lotto – Soudal U23). Inizierà con la maglia rosa ancora una volta il britannico Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). La frazione odierna vedrà i corridori andare da Cuneo a Pinerolo, per un totale di 121 km. L’inizio di tappa sarà senza grosse asperità e dopo circa 15 km inizierà una discesa che porterà i corridori ai piedi della salita di Paesana (terza categoria di 1,7 km al 3,5%). Si scollinerà quando mancheranno poco più di 60 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella settima edelU23 2022! Si ripartirà dalla grande vittoria in solitaria sul traguardo di Colle Fauniera del belga Lennert Van Eetvelt (Lotto – Soudal U23). Inizierà con la maglia rosa ancora una volta il britannico Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). Laodierna vedrà i corridori andare da, per un totale di 121 km. L’inizio disarà senza grosse asperità e dopo circa 15 km inizierà una discesa che porterà i corridori ai piedi della salita di Paesana (terza categoria di 1,7 km al 3,5%). Si scollinerà quando mancheranno poco più di 60 ...

