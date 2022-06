LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: evadono dal gruppo in otto, 60 km all’arrivo (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL Giro DI SVIZZERA DALLE 14.00 14.22 Mancano meno di 60 km all’arrivo 14.18 Il primo a passare sul GPM di Paesana è stato Simone Lucca (Sissio). Secondo Daniil Pronskiy (Astana Qazaqstan), terzo Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini) e quarto Alastair MacKellar (Israel Cycling Academy). 14.16 Ecco i nomi dei sei inseguitori: Petr Kelemen (Tudor), Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini), Negasi Haylu Abreha (Team Qhubeka), Andrae Piras (Beltrami TSA – Tre Colli), e Alastair MacKellar (Israel Cycling Academy) e Siebe Deweirdt (Team Elevate p/b Home Solution Soenens). Questo sestetto si trova a 43” dai due battistrada, mentre il gruppo è a 1’52” dalla testa ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELDI SVIZZERA DALLE 14.00 14.22 Mancano meno di 60 km14.18 Il primo a passare sul GPM di Paesana è stato Simone Lucca (Sissio). Secondo Daniil Pronskiy (Astana Qazaqstan), terzo Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini) e quarto Alastair MacKellar (Israel Cycling Academy). 14.16 Ecco i nomi dei sei inseguitori: Petr Kelemen (Tudor), Walter Calzoni (Gallina Ecotek Lucchini), Negasi Haylu Abreha (Team Qhubeka), Andrae Piras (Beltrami TSA – Tre Colli), e Alastair MacKellar (Israel Cycling Academy) e Siebe Deweirdt (Team Elevate p/b Home Solution Soenens). Questo sestetto si trova a 43” dai due battistrada, mentre ilè a 1’52” dalla testa ...

