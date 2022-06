LIVE Giro di Svizzera 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva ancora in salita, giornata importante per la classifica (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della settima tappa del Giro di Svizzera 2022! La penultima frazione della corsa elvetica presenterà un nuovo arrivo in salita, per il quale si sconfinerà in Liechtenstein. 4 i GPM disseminati sui 197 km che porteranno da Ambri a Malbun. Si inizierà con l’infinita ascesa verso il Lukmanierpass, quasi 30 km di salita, mai particolarmente impegnativa ma inevitabilmente destinata a fare selezione e mettere enorme fatica nelle gambe dei corridori. Seguiranno due salite piuttosto brevi, prima dell’ascesa conclusiva, quando si sarà già in Liechtenstein. Il traguardo ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport, appassionate ed appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenute/i alladella settimadeldi! La penultima frazione della corsa elvetica presenterà un nuovo arrivo in, per il quale si sconfinerà in Liechtenstein. 4 i GPM disseminati sui 197 km che porteranno da Ambri a Malbun. Si inizierà con l’infinita ascesa verso il Lukmanierpass, quasi 30 km di, mai particolarmente impegnativa ma inevitabilmente destinata a fare selezione e mettere enorme fatica nelle gambe dei corridori. Seguiranno due salite piuttosto brevi, prima dell’ascesa conclusiva, quando si sarà già in Liechtenstein. Il traguardo ...

