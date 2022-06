LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli è terza dopo la prima rotazione, sarà battaglia! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:18 Inizia la seconda rotazione! 13:16 dopo la prima rotazione virtualmente in testa c’è l’israeliana Daria Atamanov (34.300), Boryana Kaleyn è seconda (33.900), mentre Sofia Raffaeli è terza (33.750). Baldassarri ottava (31.600). 13:14 Adi Asya Katz non incanta la giuria: 30.900 al nastro per la padrona di casa. 13:12 Anche la tedesca Darja Varfolomeev è della partita con 32.700 alle clavette. 13:10 Panagiota Lytra non dovrebbe essere un fattore: 31.350 alla palla per la greca. 13:08 Bene Baldassari! L’azzurra ottiene 31.600 e fa 4 decimi e mezzo meglio della qualifica! 13:05 Nel mentre arriva un roboante 33.900 al nastro per Kaleyn, la bulgara ha fatto capire sin sa subito di volere ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:18 Inizia la seconda! 13:16lavirtualmente in testa c’è l’israeliana Daria Atamanov (34.300), Boryana Kaleyn è seconda (33.900), mentre(33.750). Baldassarri ottava (31.600). 13:14 Adi Asya Katz non incanta la giuria: 30.900 al nastro per la padrona di casa. 13:12 Anche la tedesca Darja Varfolomeev è della partita con 32.700 alle clavette. 13:10 Panagiota Lytra non dovrebbe essere un fattore: 31.350 alla palla per la greca. 13:08 Bene Baldassari! L’azzurra ottiene 31.600 e fa 4 decimi e mezzo meglio della qualifica! 13:05 Nel mentre arriva un roboante 33.900 al nastro per Kaleyn, la bulgara ha fatto capire sin sa subito di volere ...

