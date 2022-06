LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia respinge il primo assalto della Bulgaria! Le Farfalle sognano l’oro (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.18 La Bulgaria dovrà fare 35.000 nel misto per agganciare l’Italia. Stiamo parlando di un punteggio astronomico, le azzurre hanno compiuto un primo passo importante verso la medaglia d’oro. Attendiamo anche Ucraina e Israele, ora c’è la modesta Germania. 18.16 La Bulgaria si ferma a 34.650, un punto esatto in meno dell’Italia. LE Farfalle RESPINGONO L’assalto DELLE RIVALI nel primo attrezzo, ora si sogna. 18.12 La Bulgaria ha commesso delle sbavature qua e là. L’esercizio è stato valido ma sembra inferiore rispetto alle prestazioni dell’Italia. 18.09 Il Portogallo sbaglia di tutto. Ora la Bulgaria con i cinque cerchi, l’Italia osserva la sua rivale DIRETTA ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.18 La Bulgaria dovrà fare 35.000 nel misto per agganciare. Stiamo parlando di un punteggio astronomico, le azzurre hanno compiuto unpasso importante verso la medaglia d’oro. Attendiamo anche Ucraina e Israele, ora c’è la modesta Germania. 18.16 La Bulgaria si ferma a 34.650, un punto esatto in meno del. LERESPINGONO L’DELLE RIVALI nelattrezzo, ora si sogna. 18.12 La Bulgaria ha commesso delle sbavature qua e là. L’esercizio è stato valido ma sembra inferiore rispetto alle prestazioni del. 18.09 Il Portogallo sbaglia di tutto. Ora la Bulgaria con i cinque cerchi,osserva la sua rivale...

