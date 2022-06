LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia commuove con palle e nastri, Farfalle straripanti (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Per la Francia 31.050. La Spagna ha impostato un buon esercizio con palle e nastri. Testimone alla modesta Finlandia. 16.57 La Francia ha appena concluso il proprio esercizio, ora tocca alla Spagna. 16.55 Si sono esibite le prime cinque squadre. Italia al comando con 34.000, poi Azerbaijan con 31.400. Più lontane Lettonia (29.500), Georgia (28.900) e Slovacchia (25.050). 16.54 Alessia Maurelli e compagne dovranno confermarsi anche con i cinque cerchi se vorranno conquistare la medaglia d’oro. Il 34.00 piazzato nel misto rappresenta un muro importante per la Bulgaria, unica avversaria credibile oggi pomeriggio (salvo colpacci di Israele). 16.52 l’Italia ha sfoggiato tutto il suo proverbiale talento. Le Farfalle si sono migliorate rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.59 Per la Francia 31.050. La Spagna ha impostato un buon esercizio con. Testimone alla modesta Finlandia. 16.57 La Francia ha appena concluso il proprio esercizio, ora tocca alla Spagna. 16.55 Si sono esibite le prime cinque squadre. Italia al comando con 34.000, poi Azerbaijan con 31.400. Più lontane Lettonia (29.500), Georgia (28.900) e Slovacchia (25.050). 16.54 Alessia Maurelli e compagne dovranno confermarsi anche con i cinque cerchi se vorranno conquistare la medaglia d’oro. Il 34.00 piazzato nel misto rappresenta un muro importante per la Bulgaria, unica avversaria credibile oggi pomeriggio (salvo colpacci di Israele). 16.52ha sfoggiato tutto il suo proverbiale talento. Lesi sono migliorate rispetto ...

