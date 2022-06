LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Farfalle, voglia di oro nella prova a squadre! Si parte alle 16.30! (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE INDIVIDUALE DEGLI Europei DI Ginnastica ritmica Dalle 10.00 CON SOFIA RAFFAELI La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale all-around per gruppi degli Europei 2022 di Ginnastica ritmica. A Tel Aviv (Israele) scenderanno in pedana le squadre, pronte a cimentarsi sui due attrezzi: cinque cerchi e poi nastri/clavette, per stilare la classifica che assegnerà le medaglie del concorso generale (unica prova prevista anche nel programma delle Olimpiadi) e definirà le ammesse alle Finali di Specialità di domani. L’Italia ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE INDIVIDUALE DEGLIDI10.00 CON SOFIA RAFFAELI La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alladella Finale all-around per gruppi deglidi. A Tel Aviv (Israele) scenderanno in pedana le squadre, pronte a cimentarsi sui due attrezzi: cinque cerchi e poi nastri/clavette, per stilare la classifica che assegnerà le medaglie del concorso generale (unicaprevista anche nel programma delle Olimpiadi) e definirà le ammesseFinali di Specialità di domani. L’Italia ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: le Farfalle sognano in grande nella gara a squadre! - #Ginnastica… - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli incanta! E' prima nell'All Around. Baldassarri in… - infoitsport : LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli bene alle clavette ma perde terreno al nastro - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli parte al comando Baldassarri per la rimonta -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica ritmica Europei 2022 in DIRETTA: Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri iniziano l’avventura continent… -