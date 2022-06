LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: Leclerc cambia la centralina, penalizzato di 10 posizioni (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc SOSTITUISCE LA centralina: 10 posizioni DI PENALITA’ PERCHE’ CHARLES Leclerc E’ STATO penalizzato? DUBBI SUL TURBO, POTREBBE PARTIRE ULTIMO LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E TEMPI FP2 GP Canada LA FERRARI DEVE VARCARE IL RUBICONE: cambiaRE O NO IL TURBO? GLI SCENARI MOTORE E TURBO DI CHARLES Leclerc: LA SITUAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI CHARLES Leclerc: “BUONA GIORNATA, MIGLIORATO IL SET-UP TRA LE SESSIONI” LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA E’ INGUIDABILE” MAX VERSTAPPEN: “RED BULL BILANCIATA SUL PASSO GARA” 00.09 La nostra DIRETTA finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport con la F1 in ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLESSOSTITUISCE LA: 10DI PENALITA’ PERCHE’ CHARLESE’ STATO? DUBBI SUL TURBO, POTREBBE PARTIRE ULTIMO LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 2 CLASSIFICA E TEMPI FP2 GPLA FERRARI DEVE VARCARE IL RUBICONE:RE O NO IL TURBO? GLI SCENARI MOTORE E TURBO DI CHARLES: LA SITUAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI CHARLES: “BUONA GIORNATA, MIGLIORATO IL SET-UP TRA LE SESSIONI” LEWIS HAMILTON: “LA MACCHINA E’ INGUIDABILE” MAX VERSTAPPEN: “RED BULL BILANCIATA SUL PASSO GARA” 00.09 La nostrafinisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento a domani sempre su OA Sport con la F1 in ...

