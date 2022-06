LIVE F1, GP Canada 2022 in DIRETTA: il sabato inizia con la FP3, piove a Montreal e si lavora in ottica qualifiche (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 La giornata prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 13.00 locali) con la FP3, mentre le qualifiche scatteranno alle ore 22.00 andando a comporre la griglia di partenza della gara di domani che scatterà alle ore 20.00. piove a Montreal, sarà un sabato condizionato dal maltempo e da temperature bassissime (16° di massima) 18.15 Buonasera e benvenuti a Montreal, tra 45 minuti esatti prenderà il via il sabato del Gran Premio del Canada, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022 CHARLES LECLERC SOSTITUISCE LA CENTRALINA: 10 POSIZIONI DI PENALITA’ F1 SU TV8: ORARI qualifiche IN CHIARO GP Canada 2022 PERCHE’ ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.20 La giornata prenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 13.00 locali) con la FP3, mentre lescatteranno alle ore 22.00 andando a comporre la griglia di partenza della gara di domani che scatterà alle ore 20.00., sarà uncondizionato dal maltempo e da temperature bassissime (16° di massima) 18.15 Buonasera e benvenuti a, tra 45 minuti esatti prenderà il via ildel Gran Premio del, nono appuntamento del Mondiale di Formula UnoCHARLES LECLERC SOSTITUISCE LA CENTRALINA: 10 POSIZIONI DI PENALITA’ F1 SU TV8: ORARIIN CHIARO GPPERCHE’ ...

