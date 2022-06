LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Desalu, Crippa e Vallortigara (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Atletica, Diamond League, Parigi, la presentazione dell’evento Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del “Meeting de Paris”, valido per la settima tappa della WANDA Diamond League 2022. Le stelle dell’Atletica leggera tornano in pista due giorni dopo i “Bislett Games” di Oslo. Sarà presente anche un po’ di Italia allo stadio “Charlety” della capitale francese con Fausto Desalu che si cimenterà nei 200 metri dopo quelli del Golden Gala di Roma, non validi per il diamante e chiusi al quarto posto dal classe 1994 delle Fiamme Gialle dietro a Kenneth Bednarek, Luxolo Adams e Filippo Tortu. Ci ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA, la presentazione dell’evento Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale del “Meeting de Paris”, valido per la settima tappa della WANDA. Le stelle dell’leggera tornano in pista due giorni dopo i “Bislett Games” di Oslo. Sarà presente anche un po’ di Italia allo stadio “Charlety” della capitale francese con Faustoche si cimenterà nei 200 metri dopo quelli del Golden Gala di Roma, non validi per il diamante e chiusi al quarto posto dal classe 1994 delle Fiamme Gialle dietro a Kenneth Bednarek, Luxolo Adams e Filippo Tortu. Ci ...

sportli26181512 : Diamond League a Parigi: il meeting alle 21 LIVE su Sky Sport: Stasera a Parigi il settimo appuntamento con la Diam… - lillydessi : Federazione Italiana Di Atletica Leggera - Fidal - LibellulaRebel : RT @atleticaitalia: ?? che progresso per Rebecca Sartori nei 400 ostacoli in 55.40 al meeting di Grosseto: è lo standard per i Mondiali di… - Alessan67416970 : RT @atleticaitalia: ?? VOLA ANDREA DALLAVALLE: 17,25 nel triplo a Grosseto! ???? al debutto stagionale l'azzurro diventa quinto al mondo ques… - atleticaitalia : ?? VOLA ANDREA DALLAVALLE: 17,25 nel triplo a Grosseto! ???? al debutto stagionale l'azzurro diventa quinto al mondo… -