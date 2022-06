LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: inizia il salto in alto con Elena Vallortigara (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 Primo errore per Kateryna Tabashnyk (Ucraina) dopo un percorso sino a qui netto. 20.01 Gicquel (Francia) e Thiam (Belgio) superano la misura al secondo tentativo, ora gli 1.92. 19.59 1.88 al primo tentativo anche per il gruppo delle ucraine, Olyslagers (Australia) e Vukovic (Montenegro), un errore per Thiam (Belgio). 19.56 1.88 al primo tentativo per Elena Vallortigara, percorso netto fino a qui per l’azzurra. 19.55 Tabashnyk supera al primo tentativo 1.88 mentre per Gicquel arriva un errore dopo quello a 1.80 (superati al secondo tentativo). 19.52 Vallortigara! L’azzurra supera al primo tentativo 1.84 così come Geraschchenko, Tabashnyk, Levchenko (Ucraina), Vukovic (Montenegro) e Thiam (Belgio), primo errore invece per Gicquel (Francia) mentre Olyslagers ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.03 Primo errore per Kateryna Tabashnyk (Ucraina) dopo un percorso sino a qui netto. 20.01 Gicquel (Francia) e Thiam (Belgio) superano la misura al secondo tentativo, ora gli 1.92. 19.59 1.88 al primo tentativo anche per il gruppo delle ucraine, Olyslagers (Australia) e Vukovic (Montenegro), un errore per Thiam (Belgio). 19.56 1.88 al primo tentativo per, percorso netto fino a qui per l’azzurra. 19.55 Tabashnyk supera al primo tentativo 1.88 mentre per Gicquel arriva un errore dopo quello a 1.80 (superati al secondo tentativo). 19.52! L’azzurra supera al primo tentativo 1.84 così come Geraschchenko, Tabashnyk, Levchenko (Ucraina), Vukovic (Montenegro) e Thiam (Belgio), primo errore invece per Gicquel (Francia) mentre Olyslagers ...

