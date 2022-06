LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: Desalu chiude sesto nei 200 (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.23 Nel frattempo è cominciato il salto triplo femminile mentre la prossima gara in pista sarà quella dei 3000 siepi femminili. 21.21 Vince il sudafricano Luxolo Adams in 19?82 (personale) davanti al dominicano Ogando (20?03), terzo il francese Fall (20?26) poi De Grasse, Golitin e Desalu che chiude sesto in 20?52, nuovo primato stagionale. 21.19 Fall alza la mano e riceve un giallo, atleti di nuovo sui blocchi. 21.16 Stanno per partire i 200 con Fostine Eseosa Desalu in corsia 2. 21.13 La statunitense Valarie Allman trionfa nel lancio del disco con un 66.68 (record del meeting) fatto segnare al quarto tentativo, seconda la croata Sandra Perkovic con il primato stagionale, 68.19, terza Kristin Pudenz (Germania) con il 64.39 al secondo turno ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.23 Nel frattempo è cominciato il salto triplo femminile mentre la prossima gara in pista sarà quella dei 3000 siepi femminili. 21.21 Vince il sudafricano Luxolo Adams in 19?82 (personale) davanti al dominicano Ogando (20?03), terzo il francese Fall (20?26) poi De Grasse, Golitin echein 20?52, nuovo primato stagionale. 21.19 Fall alza la mano e riceve un giallo, atleti di nuovo sui blocchi. 21.16 Stanno per partire i 200 con Fostine Eseosain corsia 2. 21.13 La statunitense Valarie Allman trionfa nel lancio del disco con un 66.68 (record del meeting) fatto segnare al quarto tentativo, seconda la croata Sandra Perkovic con il primato stagionale, 68.19, terza Kristin Pudenz (Germania) con il 64.39 al secondo turno ...

