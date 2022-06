LIVE Atletica, Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: Desalu chiude sesto nei 200, Vallortigara ottava (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 Barega passa in 10’22?22 ai 4000. Non ce la fa Crippa che si ritira. 22.40 7’46?91 il passaggio ai 3000, finisce il lavoro delle siepi, prova a scappare via l’etiope Barega, Crippa è settimo. 22.39 Atleti che per ora stanno ignorando i rifornimenti d’acqua previsti dal regolamento tecnico. 22.37 Ai 2000 Buckingham passa in 5’13?91, gruppo ancora compatto. 22.34 2’36?35 il passaggio delle lepri ai 1000 metri. 22.32 Partono i 5000 metri maschili. 22.29 Il cubano Jordan Diaz Fortun trionfa nel triplo con il 17.66 trovato al quarto tentativo, secondo il connazionale e omonimo Andy Diaz con il 17.65 (nuovo personale) fatto segnare al secondo turno in pedana, terzo il portoghese Pedro Pichardo (oro a Tokyo) con 17.49 al terzo tentativo. 22.28 Questi gli avversari dell’azzurro: Beamish, Carson (Nuova Zelanda), ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 Barega passa in 10’22?22 ai 4000. Non ce la fa Crippa che si ritira. 22.40 7’46?91 il passaggio ai 3000, finisce il lavoro delle siepi, prova a scappare via l’etiope Barega, Crippa è settimo. 22.39 Atleti che per ora stanno ignorando i rifornimenti d’acqua previsti dal regolamento tecnico. 22.37 Ai 2000 Buckingham passa in 5’13?91, gruppo ancora compatto. 22.34 2’36?35 il passaggio delle lepri ai 1000 metri. 22.32 Partono i 5000 metri maschili. 22.29 Il cubano Jordan Diaz Fortun trionfa nel triplo con il 17.66 trovato al quarto tentativo, secondo il connazionale e omonimo Andy Diaz con il 17.65 (nuovo personale) fatto segnare al secondo turno in pedana, terzo il portoghese Pedro Pichardo (oro a Tokyo) con 17.49 al terzo tentativo. 22.28 Questi gli avversari dell’azzurro: Beamish, Carson (Nuova Zelanda), ...

zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: Desalu chiude sesto nei 200 - #Atletica #Diamond #League… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: Desalu chiude sesto nei 200 - #Atletica #Diamond #League… - SkySport : LIVE: ora su Sky Sport Action la Diamond League a Parigi #SkySport #DiamondLeague - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Parigi 2022 in DIRETTA: inizia il salto in alto con Elena Vallortigara - #Atletica… - sportli26181512 : Diamond League a Parigi: il meeting alle 21 LIVE su Sky Sport: Stasera a Parigi il settimo appuntamento con la Diam… -