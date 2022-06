L’Italia non può disertare la conferenza di Vienna (Di sabato 18 giugno 2022) Un forte appello a Governo e Parlamento dai Presidenti e dai Responsabili nazionali di Acli, Azione Cattolica italiana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi, Fraternità L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 18 giugno 2022) Un forte appello a Governo e Parlamento dai Presidenti e dai Responsabili nazionali di Acli, Azione Cattolica italiana, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Movimento dei Focolari Italia, Pax Christi, Fraternità L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

borghi_claudio : È molto interessante che Draghi abbia detto che l'Italia vuole l'Ucraina nella UE. Non mi ricordo però in Parlament… - reportrai3 : Dopo aver scontato una condanna definitiva a 7 anni per favoreggiamento aggravato alla mafia, Cuffaro è tornato in… - CB_Ignoranza : 16 anni fa l'Italia giocava contro gli Stati Uniti, subendo l'unico gol su azione di tutto il mondiale del 2006, su… - antbar12 : RT @Gianluc59668963: Ho trovato questo video che risale a 5 anni fa e non ho parole. Ho ritagliato lo spezzone riguardante l’Ucraina. @l… - Brasco71 : RT @intuslegens: «L'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea». Perché? Per empatia personale? No, i greci li ha distrutti. Per volere del… -