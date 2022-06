Lilli Gruber, la malattia che l’ha messa alle corde: “… a letto ammalata” | Ecco come sta (Di sabato 18 giugno 2022) Giovanni Floris ha preso il posto di Lilli Gruber alla guida di Otto e Mezzo, Ecco cosa è successo alla conduttrice. L’assenza di Lilli Gruber alla conduzione di Otto e Mezzo ha allarmato non poco i telespettatori che seguono sempre con grande passione la trasmissione di approfondimento politico condotta dalla famosa giornalista. Pur sostituita ottimamente dal collega Giovanni Floris, sono in molti a chiedersi quali siano le condizioni di salute di Lilli Gruber e quando la giornalista di La7 potrà tornare ad occupare il suo posto nella trasmissione Otto e Mezzo (per il momento è tornata a condurre da casa perché ancora positiva, ndr). E’ stata la stessa Gruber a fornire chiarimenti su questo aspetto, cercando anche di ... Leggi su kronic (Di sabato 18 giugno 2022) Giovanni Floris ha preso il posto dialla guida di Otto e Mezzo,cosa è successo alla conduttrice. L’assenza dialla conduzione di Otto e Mezzo ha allarmato non poco i telespettatori che seguono sempre con grande passione la trasmissione di approfondimento politico condotta dalla famosa giornalista. Pur sostituita ottimamente dal collega Giovanni Floris, sono in molti a chiedersi quali siano le condizioni di salute die quando la giornalista di La7 potrà tornare ad occupare il suo posto nella trasmissione Otto e Mezzo (per il momento è tornata a condurre da casa perché ancora positiva, ndr). E’ stata la stessaa fornire chiarimenti su questo aspetto, cercando anche di ...

