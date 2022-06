“L’estate di Achille”, il nuovo romanzo del cantautore e autore Davide Buzzi (Di sabato 18 giugno 2022) “L’estate di Achille è un racconto che ci invita a rivedere le nostre priorità, che scalfisce i nostri punti fermi e li rivoluziona” È disponibile in libreria e negli store digitali “L’estate di Achille”, il nuovo romanzo del cantautore e autore, Davide Buzzi, pubblicato da Morellini Editore. Si tratta di un romanzo di genere spoof, una specie di autobiografia inventata, sulla vita di un cantautore attivo in Italia fra il 1968 e il 1974. Attraverso la narrazione della vita di questo personaggio si vuole anche raccontare un piccolo spicchio della storia musicale di quegli anni, senza comunque darne dei giudizi o trarne delle conclusioni. La storia è ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 giugno 2022) “diè un racconto che ci invita a rivedere le nostre priorità, che scalfisce i nostri punti fermi e li rivoluziona” È disponibile in libreria e negli store digitali “di”, ildel, pubblicato da Morellini Editore. Si tratta di undi genere spoof, una specie di autobiografia inventata, sulla vita di unattivo in Italia fra il 1968 e il 1974. Attraverso la narrazione della vita di questo personaggio si vuole anche raccontare un piccolo spicchio della storia musicale di quegli anni, senza comunque darne dei giudizi o trarne delle conclusioni. La storia è ...

Pubblicità

Lopinionista : “L'estate di Achille”, il nuovo romanzo del cantautore e autore Davide Buzzi - cenlateu : RT @IcrewplayL: Novità in libreria: L’estate di Achille di Davide Buzzi - Nazione_Siena : Da Bastianich ad Achille Lauro, è tutto pronto La Fortezza delle meraviglie salva l’estate - WUXlANGEL : se riesco a laurearmi e quest'estate non ho un cazzo da fare voglio provare a leggere la canzone di achille lettera… - kermit290179 : RT @RadioMDN: #libri «E tu volevi fare il musicista? Povero Culocaldo, non saresti sopravvissuto cinque minuti fra le grinfie di quella gen… -

Radio Leccocittà Continental compie 40 anni: auguri! ... proprio alcune settimane prima della famosa estate della ... Con la tecnologia dell'epoca e con l'emozione che accompagna la nascita ... Giulia, Marino, Tommy, Mauro e Paola, Rosy e Massimo, Achille, ... Moda: Yezael, modelli in vetrina e spiritualità ...stasera a Milano la sua collezione per la prossima estate, ... spiegando che i suoi capi, con i loro simbolismi, vanno oltre l'... Tra i fan del brand Achille Lauro, Elodie, i Maneskin e anche Madonna, ... Sardegna Reporter ... proprio alcune settimane prima della famosadella ... Con la tecnologia dell'epoca e con'emozione che accompagna la nascita ... Giulia, Marino, Tommy, Mauro e Paola, Rosy e Massimo,, ......stasera a Milano la sua collezione per la prossima, ... spiegando che i suoi capi, con i loro simbolismi, vanno oltre'... Tra i fan del brandLauro, Elodie, i Maneskin e anche Madonna, ... "L'estate di Achille"; il nuovo romanzo del cantautore Davide Buzzi