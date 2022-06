L’esperimento che dimostra come la violenza nasce sempre da un’imitazione [VIDEO] (Di sabato 18 giugno 2022) L’aggressività umana è un istinto atavico o un comportamento che si acquisisce attraverso l’educazione e le esperienze di vita? Un esperimento storico dimostra che la violenza si sviluppa quasi sempre attraverso meccanismi mimetici, ossia con l’imitazione. L’esperimento della bambola Bobo è una ricerca sperimentale condotta nel 1961 dallo psicologo Albert Bandura. Uno studio che pare confermare come il comportamento aggressivo dei bambini dipenda spesso dall’imitazione. come mai i bambini sviluppano un comportamento violento e un’attrazione verso giochi aggressivi? (Pixabay) – www.curiosauro.itLa violenza si sviluppa con l’imitazione? L’argomento è molto delicato. Si tratta di capire se i bambini possono attuare comportamenti violenti o antisociali se sottoposti a ... Leggi su curiosauro (Di sabato 18 giugno 2022) L’aggressività umana è un istinto atavico o un comportamento che si acquisisce attraverso l’educazione e le esperienze di vita? Un esperimento storicoche lasi sviluppa quasiattraverso meccanismi mimetici, ossia con l’imitazione.della bambola Bobo è una ricerca sperimentale condotta nel 1961 dallo psicologo Albert Bandura. Uno studio che pare confermareil comportamento aggressivo dei bambini dipenda spesso dall’imitazione.mai i bambini sviluppano un comportamento violento e un’attrazione verso giochi aggressivi? (Pixabay) – www.curiosauro.itLasi sviluppa con l’imitazione? L’argomento è molto delicato. Si tratta di capire se i bambini possono attuare comportamenti violenti o antisociali se sottoposti a ...

