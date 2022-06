L’epistolario di scrittori e uomini di spettacolo raccolto da Masolino D’Amico

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 giugno 2022) Una signora del Settecento poteva trascorrere qualche ora nella giornata sbrigando la corrispondenza. Lettere ben scritte, spiritose quand’era il caso, con la vivacità di chi si impegna a essere brillante e a intrattenere l’interlocutore (le cattive notizie venivano sbrigate con discrezione). Lady Mary Wortley Montagu, per esempio, scrisse molte lettere da Costantinopoli, dove era stata al seguito del marito ambasciatore. Apprezzava l’usanza del velo, che le consentiva di girare indisturbata per la città. E i bagni turchi, piacevole scoperta per chi arrivava da una Londra poco amica dell’acqua (fa fede il poemetto “Lo spogliatoio della signora e altre poesie” di Jonathan Swift: l’innamorato si intrufola là dove la sua bella si fa bella, trova una camiciola “sotto le ascelle ben bene incotechita” con altri indumenti e trucchi che orripilato descrive). Dobbiamo a Lady Montagu il vaccino ...