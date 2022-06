Leclerc sarà penalizzato di 10 posizioni in griglia nel Gp del Canada (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Charles Leclerc incorrerà in una penalità nel Gran Premio del Canada di Formula 1. Dopo aver sostituito il motore in seguito alla rottura in quel di Baku, la Ferrari ha cambiato anche la centralina nella macchina del monegasco. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo le prove libere del venerdì a Montreal da parte della FIA: automatica dunque la penalità che Leclerc dovrà scontare in gara di ben dieci posizioni in griglia. Max Verstappen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Il pilota olandese della Red Bull fa registrare ancora il miglior tempo dopo le FP1 girando in 1'14"127. Podio virtuale completato dalle due Ferrari del monegasco Charles Leclerc, staccato di 81 millesimi, e dello spagnolo Carlos Sainz (+0"225). In top-5 ci sono i veterani ... Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Charlesincorrerà in una penalità nel Gran Premio deldi Formula 1. Dopo aver sostituito il motore in seguito alla rottura in quel di Baku, la Ferrari ha cambiato anche la centralina nella macchina del monegasco. La comunicazione ufficiale è arrivata dopo le prove libere del venerdì a Montreal da parte della FIA: automatica dunque la penalità chedovrà scontare in gara di ben dieciin. Max Verstappen è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere. Il pilota olandese della Red Bull fa registrare ancora il miglior tempo dopo le FP1 girando in 1'14"127. Podio virtuale completato dalle due Ferrari del monegasco Charles, staccato di 81 millesimi, e dello spagnolo Carlos Sainz (+0"225). In top-5 ci sono i veterani ...

