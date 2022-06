Leclerc parte ultimo nel Gp del Canada, cambiata tutta la power unit (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Charles Leclerc scatterà in ultima fila nel Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari monterà la quarta power unit e andrà in penalità, così come Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Si tratta della terza unità, invece, per Carlos Sainz che dunque non incorrerà in penalità in griglia di partenza. Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - Charlesscatterà in ultima fila nel Gran Premio deldi Formula 1. Il pilota monegasco della Ferrari monterà la quartae andrà in penalità, così come Yuki Tsunoda (AlphaTauri). Si tratta della terzaà, invece, per Carlos Sainz che dunque non incorrerà in penalità in griglia dinza.

Pubblicità

INCH3S3NSO : RT @itsgiuliadip: raga forse non avete capito la gravità di perez che parte dietro. è più probabile che faccia passare una legge sull’abort… - ilmessaggeroit : Leclerc con una Ferrari tutta nuova parte ultimo a Montreal: attesa una grande rimonta. In pole Verstappen - superzandmax : RT @itsgiuliadip: raga forse non avete capito la gravità di perez che parte dietro. è più probabile che faccia passare una legge sull’abort… - harryhugmc : RT @Edoardoleicorre: Io Leclerc non lo tolgo turbo driver manco ora che parte ultimo - mengonismadking : RT @Edoardoleicorre: Io Leclerc non lo tolgo turbo driver manco ora che parte ultimo -