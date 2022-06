Leclerc: “Ferrari unita, lavoriamo per migliorare” (Di sabato 18 giugno 2022) Una Ferrai unita che vuole mettersi alle spalle le ultime disavventure e guardare avanti. E' quanto emerge dalle dichiarazioni dei piloti alla vigilia del Gp del Canada in programma domenica a Montreal. E la Ferrari ha anche comunicato l'esito dell'indagine sulla power unit rotta di Leclerc in Azerbaigian: "Tra le varie ipotesi c'é che si possa trattare di un danno conseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta. Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo". Si fa largo l'idea di poter cambiare motore: "Per ora nessuna decisione - ha detto Leclerc in proposito - non è la miglior situazione. Prendere penalità qui o più avanti? Stiamo discutendo su questo, naturalmente se saremo costretti alla penalità. E' tutto in valutazione". La ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 giugno 2022) Una Ferraiche vuole mettersi alle spalle le ultime disavventure e guardare avanti. E' quanto emerge dalle dichiarazioni dei piloti alla vigilia del Gp del Canada in programma domenica a Montreal. E laha anche comunicato l'esito dell'indagine sulla power unit rotta diin Azerbaigian: "Tra le varie ipotesi c'é che si possa trattare di un danno conseguente al problema avuto in Spagna, quindi una rottura indiretta. Stiamo comunque lavorando su contromisure per rendere il progetto più robusto e la situazione è sotto controllo". Si fa largo l'idea di poter cambiare motore: "Per ora nessuna decisione - ha dettoin proposito - non è la miglior situazione. Prendere penalità qui o più avanti? Stiamo discutendo su questo, naturalmente se saremo costretti alla penalità. E' tutto in valutazione". La ...

