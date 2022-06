Le nuove sfide globali dell’Ue richiedono il passaggio al modello federale

(Di sabato 18 giugno 2022) Come sanno le nostre lettrici e i nostri lettori, l’Unione europea è stata chiamata ad affrontare nel ventunesimo secolo alcuneattese e preparate da tempo, come ildalle monete nazionali alla moneta unica, e altre in buona parte inattese. Tra queste ci sono: il terrorismo di matrice islamica, la crisi dei debiti sovrani, l’aumento dei flussi migratori, gli effetti del cambiamento climatico, la società dell’intelligenza artificiale e soprattutto la trasformazione della società dell’informazione nella società che è stata chiamata 4.0 e si avvia ad essere 5.0, la pandemia, infine la guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina vissuta drammaticamente in tempo reale sui social al contrario delle altre numerose guerre che insanguinano il mondo. In ognuna delle risposte date dall’Unione europea alledel ventunesimo ...

Pubblicità

LegaSalvini : SBARCHI, BABY GANG, INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE: 'COSA SUCCEDERÀ IN ITALIA' - KumbullaMarash : Si conclude la mia stagione? Tanti colori, nuove sfide e forti emozioni: titolo vinto con la @OfficialASRoma e obie… - LucianoCesarett : Nuove sfide professionali. Era ora. - ErsySaanen : RT @luigidimaio: A margine #OECDMinisterial di Parigi ho incontrato la collega francese @MinColonna. ???? e ???? hanno fatto un importante per… - GdB_it : Germani e le nuove sfide: più impegni, più collettivo -

Giornale di Brescia

... mentre ledelle stradali confermano il milanese Grossi (Goodyear GT3 RS), il pratese Zumpano ... Ora la serie va 'in vacanza' per tornare a settembre sul circuito di Vallelunga con le...La mia testa ha bisogno dialtrove. Questo è stato l'anno peggiore non solo della mia carriera, ma anche della mia vita , perché quando non sono felice nel calcio, non sono felice nella ... Germani e le nuove sfide: più impegni, più collettivo Francesco Rocca è stato rieletto per il secondo mandato come presidente della Federazione internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, l’organizzazione umanitaria più grande del mondo. Un riconosc ...Napoli, 17 giu. (askanews) - "Non dobbiamo assolutamente fallire questa sfida che abbiamo avviato oggi: il nostro lavoro si rifletterà nella dichiarazione finale di Napoli, che dovremmo condividere e ...