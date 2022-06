Le montagne russe di Zaniolo: con la Roma è “alta tensione?” (Di sabato 18 giugno 2022) La sua è stata una stagione sulle montagne russe, con polemiche ed esclusioni unite a problematiche fisiche nei momenti “down” fino a repentine risalite nell’arco dell’anno, che lo hanno portato al punto più... Leggi su europa.today (Di sabato 18 giugno 2022) La sua è stata una stagione sulle, con polemiche ed esclusioni unite a problematiche fisiche nei momenti “down” fino a repentine risalite nell’arco dell’anno, che lo hanno portato al punto più...

Pubblicità

fullmoontome : con come anima mai sto sulle montagne russe, fino al capitolo 13 stavo rischiando un ricovero per il troppo zuccher… - xlostinlouisx : Questo episodio è stato come salire sulle montagne russe, un attimo prima piangevo per il dolore di Pete, quello do… - MDeBrig_CY : Pensavate di essere scese dalle montagne russe… e invece #CanYaman - vane22planet : @nick_9400 @prebenmarco Nel video fa presente che è salita senza problemi sull montagne russe di altri parchi temat… - RossiFurio : @dottorbarbieri @fdragoni dottore...ma con le montagne RUSSE come la mettiamo. -