Le canzoni di Paul McCartney e la rivoluzione dei Beatles | dai Quarrymen alla carriera solista

(Di sabato 18 giugno 2022) Alledie deidobbiamo tutto, e come noi l’intero impianto internazionale di artisti che sono nati dopo i Fab Four. Dal Cavern di Liverpool ai libri di storia, Sirdetta legge ancora oggi. Nella sua vita ha suonato, composto e cantato di tutto, dta più struggente (Yesterday) al rock più violento (Helter Skelter). DaiaiAncora prima di avere un debito morale cone i, lo abbiamo con Ivan Vaughan. Il 6 luglio 1957 John Lennon aveva 17 anni ed era lo sbarbato leader dei, embrione di ciò che sarebbe arrivato dopo. Vaughan, un suo compagno di scuola ed ex componente, gli presentò ...

... dal suo primo concerto a Liverpool sono trascorsi 65 anni, ma McCartney è ancora sul palco per cantare le sue, l'essenza della sua vita e della sua arte.McCartney ha attraversato tutte ......che nel mondo possano esistere ancora grandi, le sue, con quel marchio della fabbrica umana che solo possiede chi ha un talento tanto smisurato. La verità è che in questo sensoMcCartney ...L’altra sera era sul palco del Metlife stadium del New Jersey, naturalmente sold out da mesi, quando lo hanno raggiunto Bruce Springsteen, per dividere con lui «Glory days» e ...McCartney ha scritto oltre 700 canzoni - Michelle, I’ll Follow The Sun e When I’m Sixty-Four le aveva già in testa prima dei 20 anni, per dire - e la maggior parte di esse ci faranno sempre inevitabil ...