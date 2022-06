(Di sabato 18 giugno 2022) Non si può certo dire che lasi sia data molto da fare sul mercato fino a questo momento ma, come riporta la Gazzetta dello Sport , le cose potrebbero presto cambiare, con Claudioche sembra intenzionato adre il proprio tecnico Maurizioper almeno dueimportanti, uno in difesa e ...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : #Lazio, #Lotito attacca: 'Laziali abituati troppo bene, tifosi #Roma sono diversi. Vinto Supercoppa contro #Inter… - STnews365 : Lazio, Lotito accontenta Sarri: pronti due colpi. Sarri è pronto ad accogliere i primi due acquisti dell'estate, in… - NapoliAddict : Lazio, vicino il doppio colpo da 28 milioni di euro: Lotito vuole accontentare Sarri #Napoli #ForzaNapoliSempre… - Gianni33255449 : ' 56 Giorni ' Poi inizio del campionato della serie A......Ancora si sa ben poco o niente del mercato della LAZIO..… - BaldiMarce : #Lazio #Milinkovic: secondo me non esiste un club pronto a garantire cash la cifra richiesta dal presidente Lotito.… -

Non si può certo dire che lasi sia data molto da fare sul mercato fino a questo momento ma, come riporta la Gazzetta dello Sport , le cose potrebbero presto cambiare, con Claudioche sembra intenzionato ad ...... una situazione non tanto gradita a. I discorsi continueranno sicuramente anche nelle prossime settimane, ma per tutelarsi lalascia una porta aperta anche per il possibile arrivo di ...Non si può certo dire che la Lazio si sia data molto da fare sul mercato fino a questo momento ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, le cose potrebbero presto cambiare, con Claudio Lotito che semb ...Derby della Madonnina per Francesco Acerbi. Gli agenti del calciatore sono al lavoro: il classe '88 vuole lasciare la Lazio perché in rotta con l'ambiente. Entrambe le milanesi devono coprire un buco ...