Lavoro, Landini: “No a patti generici, ma provvedimenti concreti per aumentare salari” (Di sabato 18 giugno 2022) “Il patto Ciampi era un patto per la moderazione salariale per entrare in Europa. Ora in Europa ci siamo e abbiamo bisogno di aumentare i salari” e, per questo, “oggi non è il momento di patti generici ma di provvedimenti concreti”. A metterlo in chiaro è il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando a margine della manifestazione in corso a Piazza del Popolo, sull’emergenza Lavoro e salari. “Non accompagnare patti e accordi di moderazione salariale”, avverte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) “Il patto Ciampi era un patto per la moderazioneale per entrare in Europa. Ora in Europa ci siamo e abbiamo bisogno di” e, per questo, “oggi non è il momento dima di”. A metterlo in chiaro è il segretario generale della Cgil Maurizio, parlando a margine della manifestazione in corso a Piazza del Popolo, sull’emergenza. “Non accompagnaree accordi di moderazioneale”, avverte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Lavoro, Landini: “No a patti generici, ma provvedimenti concreti per aumentare salari” - TV7Benevento : **Lavoro: Landini, gente non arriva a fine mese, sì misure straordinarie, tassare extraprofitti a 100%** -… - Nutizieri : Landini: 'Per avere pensioni dignitose serve un lavoro che combatta la precarietà folle' - RsaCgilNapoli : RT @fisac_cgil: Intervista a Maurizio Landini su 'Tg2 Post' - 'Il Lavoro secondo Landini' - - CavalliniManola : RT @fisac_cgil: Intervista a Maurizio Landini su 'Tg2 Post' - 'Il Lavoro secondo Landini' - -