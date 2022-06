Lavoro | “il 55% degli italiani è insoddisfatto e vuole cambiare impiego Cruciale lo smartworking | il ‘posto fisso’ perde appeal”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 giugno 2022) L’idea del “posto fisso”. Dopo due anni di pandemia che hanno rivoluzionato stili di vita e certezze, i lavoratori sono sempre meno disposti a tornare alla “vita di prima” e chiedono flessibilità,e la possibilità di decidere dove e come svolgere la propria attività. Insomma, vogliono un’occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale ed economico. A descrivere il sentimente le evoluzioni in atto è l’indagine della Fondazione studi consulenti deldal titolo “nell’anno della transizione”, condotta in collaborazione con SWG, da cui emerge con chiarezza che più della metà dei lavoratori del Belpaese (il 55%) desidera una nuova ...