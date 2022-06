L'assenza di lei: mia madre era una guaritrice, sapeva molte cose. L'unica cosa che so è che ora non c'è (Di sabato 18 giugno 2022) Un estratto di "Randagi" di Rešoketšwe Manenzhe, il romanzo d’esordio più acclamato in Sudafrica, in uscita per Solferino il 22 giugno "Mio papà ce l’aveva, una moglie” disse. “Mia mamma. Ma è morta in aprile. Penso che mi volesse bene... certe volte mi manca”. Dido sapeva di essere sul punto di piangere. Alzò le spalle e proseguì: “Adesso mi resta solo il papà ... certe volte penso che anche a lui manchi la mamma”. Josephina la abbracciò, e per un attimo Dido si sentì al sicuro, come se stesse fra le braccia di tata Gloria ed Emilia corresse lì intorno in groppa alla mamma, a ridere a squarciagola. “Il mio amico che è andato in Uganda sapeva tante cose”, disse Josephina. “Può darsi che sia passato dalla casa di quel capo”. “Può darsi” sussurrò Dido. “Sai, mia madre era una ngaka, una guaritrice. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 giugno 2022) Un estratto di "Randagi" di Rešoketšwe Manenzhe, il romanzo d’esordio più acclamato in Sudafrica, in uscita per Solferino il 22 giugno "Mio papà ce l’aveva, una moglie” disse. “Mia mamma. Ma è morta in aprile. Penso che mi volesse bene... certe volte mi manca”. Didodi essere sul punto di piangere. Alzò le spalle e proseguì: “Adesso mi resta solo il papà ... certe volte penso che anche a lui manchi la mamma”. Josephina la abbracciò, e per un attimo Dido si sentì al sicuro, come se stesse fra le braccia di tata Gloria ed Emilia corresse lì intorno in groppa alla mamma, a ridere a squarciagola. “Il mio amico che è andato in Ugandatante”, disse Josephina. “Può darsi che sia passato dalla casa di quel capo”. “Può darsi” sussurrò Dido. “Sai, miaera una ngaka, una. ...

