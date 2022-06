L’Arsenal rinfresca l’interesse per la star del Leicester City Youri Tielemans

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 00:01:33 Il web non parla d’altro: Il centrocampista della nazionale belgapotrebbe saltare il trasferimento alquest’estate poiché i Gunners hanno raffreddato il loro interesse per la stella del. Secondo Sky Sports News,ha interrotto la ricerca dell’ex campione dell’RSC Anderlecht sulla scia dei giganti del nord di Londra che hanno completato una mossa inaspettata per l’FC Porto e l’ex nazionale giovanile portoghese Fábio Vieira, con il 22enne che ha siglato un £ 35 milioni spostati prima oggi. La velocità e il silenzio con cuiha sigillato la mossa per il prodotto dell’accademia del Porto indica l’idea che i Gunners avrebbero voluto completare rapidamente una mossa per un pezzo così ...