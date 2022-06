L'agente che raccoglie le feci di Vladimir Putin: "In quella borsa..." (Di sabato 18 giugno 2022) Malato o sano che sia, per certo Vladimir Putin è sempre stato ossessionato dalla sua salute. E ora, sullo zar, piovono indiscrezioni sconcertanti. E disgustose. Infatti, il presidente della Federazione russa, tra le persone della scorta che lo accompagnano all'estero avrebbe una persona incaricata di raccogliere in una valigia i suoi escrementi, per poi portarli a Mosca. Questo perché non devono essere lasciate tracce corporee che possano dare indicazioni relative al suo stato di salute. Questo almeno è quanto riporta Paris Match, in un articolo ripreso da molti media ucraini. Secondo il tablod francese, "nelle risultanze corporee di Putin si cela informazioni importanti... per l'avvenire del mondo". Nel pezzo si spiega che la prima volta in cui si era sentito parlare di questa peculiare "pratica" risale ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Malato o sano che sia, per certoè sempre stato ossessionato dalla sua salute. E ora, sullo zar, piovono indiscrezioni sconcertanti. E disgustose. Infatti, il presidente della Federazione russa, tra le persone della scorta che lo accompagnano all'estero avrebbe una persona incaricata dire in una valigia i suoi escrementi, per poi portarli a Mosca. Questo perché non devono essere lasciate tracce corporee che possano dare indicazioni relative al suo stato di salute. Questo almeno è quanto riporta Paris Match, in un articolo ripreso da molti media ucraini. Secondo il tablod francese, "nelle risultanze corporee disi cela informazioni importanti... per l'avvenire del mondo". Nel pezzo si spiega che la prima volta in cui si era sentito parlare di questa peculiare "pratica" risale ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Agente #Asllani: “Sismo stati informati che le due società hanno trovato un accordo” #Inter ? ? ???? - alexpeldiero10 : @effemegag @Massimi67339505 @mattsca_ @MatthijsPog Ok ma non penso che kk lascia parlare il suo agente con squadre… - BandieraInter : Dopo l’incontro avvenuto ieri in sede, l’agente di #Asllani si è dimostrato ottimista, in merito alla trattativa ch… - razorblack66 : RT @Ardito98731919: Baby gang, denuncia choc di un agente: “Sono tutti magrebini, sanno che in Italia si può delinquere” - BBilanShit : @rocco_4s4p @pap1pap Non possono offrire più di quello che danno agli altri. Lui è in scadenza. Lui non ha, non avr… -