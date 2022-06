La squadra dei cani da salvataggio e il ritorno dei falchi grillai in tv

Leggi su lopinionista

(Di sabato 18 giugno 2022) Nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali” del 19 giugno in onda su Rete 4 si parlerà anche dei due “bambini pelosi” di Fiordaliso Piccoli/grandi eroi pelosi, tuffandosi in mare o nei laghi, con le loro imbragature piene di maniglie hanno salvato e salvano tante vite umane. Sono i quattrozampe della SICS (Scuola italianada), protagonisti sulle spiagge e nella cascina-studio. Poi ci sono itutelati dal progetto “Live falcon” e i due cagnolini, Giò e Cleo, che hanno cambiato in meglio la vita della cantante Fiordaliso. Sono alcune delle bellissime storie raccontate nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 la domenica mattina alle 10.55 e in replica la domenica alle 15.20 su La5 e ...