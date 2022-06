La Russia, Putin e quella clausola della Nato che lo favorisce (Di sabato 18 giugno 2022) Spunta la clausola che favorisce Putin e può bloccare l'espansione della Nato. Dopo l'annuncio da parte della Svezia e della Finlandia di voler entrare a far parte dell'Allenza Atlantica, la Russia teme che altri Paesi possano accordarsi. Ma la clausola numero sei della Carta della Nato, come riportato dal deputato della Duma di Stato Yevgeny Fedorov, stabilisce che «i territori contesi non possono essere inclusi nell'alleanza». Quindi, secondo il politico, «non appena i territori dei Paesi baltici saranno riconosciuti come contesi, ciò diventerà la base per l'esclusione dei Paesi baltici dalla Nato». La scorsa settimana Fedorov ha introdotto una ... Leggi su iltempo (Di sabato 18 giugno 2022) Spunta lachee può bloccare l'espansione. Dopo l'annuncio da parteSvezia eFinlandia di voler entrare a far parte dell'Allenza Atlantica, lateme che altri Paesi possano accordarsi. Ma lanumero seiCarta, come riportato dal deputatoDuma di Stato Yevgeny Fedorov, stabilisce che «i territori contesi non possono essere inclusi nell'alleanza». Quindi, secondo il politico, «non appena i territori dei Paesi baltici saranno riconosciuti come contesi, ciò diventerà la base per l'esclusione dei Paesi baltici dalla». La scorsa settimana Fedorov ha introdotto una ...

