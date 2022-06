La risoluzione spacca il M5s. Di Maio: "Se ci disallineiamo dalla Nato rischi per la sicurezza del Paese" (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - No all'invio di nuove armi all'Ucraina. Messo nero su bianco. È il passaggio, inserito in una bozza di risoluzione a cui stanno lavorando una parte dei seNatori M5s in vista del voto che si terrà in Aula a palazzo Madama martedì prossimo, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue del 23 e 24 giugno, che rischia di far deflagrare la maggioranza (e i 5 stelle). "Si impegna il governo a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serio rischio una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica", si legge nella bozza dei pentastellati, circolata in mattinata e che ha subito fatto salire la tensione all'interno del Movimento, con il Pd che avverte: "No a fughe in avanti". Ma il nodo dell'invio di armi resta un ... Leggi su agi (Di sabato 18 giugno 2022) AGI - No all'invio di nuove armi all'Ucraina. Messo nero su bianco. È il passaggio, inserito in una bozza dia cui stanno lavorando una parte dei seri M5s in vista del voto che si terrà in Aula a palazzo Madama martedì prossimo, dopo le comunicazioni del premier Mario Draghi sul Consiglio Ue del 23 e 24 giugno, chea di far deflagrare la maggioranza (e i 5 stelle). "Si impegna il governo a non procedere, stante l'attuale quadro bellico in atto, a ulteriori invii di armamenti che metterebbero a serioo una de-escalation del conflitto pregiudicandone una soluzione diplomatica", si legge nella bozza dei pentastellati, circolata in mattinata e che ha subito fatto salire la tensione all'interno del Movimento, con il Pd che avverte: "No a fughe in avanti". Ma il nodo dell'invio di armi resta un ...

