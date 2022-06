“La nostra Serie A è diventata la Serie B d’Europa”. Parla Paolo Scaroni (Di sabato 18 giugno 2022) “La nostra Serie A è diventata una Serie B se comparata con gli altri grandi campionati europei. Ci hanno superato tutti, o quasi, negli ultimi vent’anni”. Paolo Scaroni, presidente del Milan campi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 giugno 2022) “LaA èunaB se comparata con gli altri grandi campionati europei. Ci hanno superato tutti, o quasi, negli ultimi vent’anni”., presidente del Milan campi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

FrancescoLollo1 : Di quello che avevano promesso agli elettori non è rimasto niente: il #M5S ha tradito in serie tutte le promesse fa… - MammaPrada : La nostra settimana bilingue #2! È la seconda settimana della nostra serie 'Bilingual Children' sul blog di Mammapr… - Rudpert : @perrero_s Dovresti farti passare la nuova edizione della nostra Costituzione, si quella ex repubblicana, vedrai ch… - NicolaOliv20 : RT @FrancescoLollo1: Di quello che avevano promesso agli elettori non è rimasto niente: il #M5S ha tradito in serie tutte le promesse fatte… - ITERESI1 : Ed è subito la nostra amata Dottoressa Gio ?? @carmelitadurso Ti prego fai una nuova serie della Dottoressa Gio ?? I… -