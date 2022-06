Pubblicità

dvaldi1 : I territori palestinesi occupati da #Israele dopo il 4 giugno 1967 SONO TUTTI OCCUPATI ILLEGALMENTE. La Norvegia se… - imparamusica : @RagnacciG @AndreC198 @panigotto ?? ricorda la scena di Zalone al sedicente ristorante italiano in Norvegia -

Agenzia ANSA

Laha inaugurato oggi un memoriale per le vittime del massacro del 2011 compiuto dal neonazista Anders Behring Breivik, composto da 77 colonne di bronzo, una per ogni vittima. Alla cerimonia, ...Liverpool, 28 giugno 1990 (Paul McCartney) Il 26 settembre 1989 da Drammen, in, McCartnety ... Uno spettacolo favoloso, che tocca l'apice a Liverpool, la sua città: Paul McCartneyl'... La Norvegia ricorda il massacro di Utoya con un memoriale - Mondo La Norvegia ha inaugurato oggi un memoriale per le vittime del massacro del 2011 compiuto dal neonazista Anders Behring Breivik, composto da 77 colonne di bronzo, una per ogni vittima. (ANSA) ...Nexi in evidenza a Piazza Affari con un rialzo del 3,83% a quota 7,59 euro. Ieri il gruppo ha annunciato la cessione, attraverso Nets, di EdiGard As, la società di soluzioni per ...