La Mille Miglia passa da Bergamo | in tanti ad ammirare le auto d’epoca

(Di sabato 18 giugno 2022). Tutti pazzi aper ledella. Sabato (18 giugno) la gara ha toccato la nostra città, con il corteo di vetture storiche partito da Parma e arrivato ando dalla Briantea. Da lì ilggio in via Carducci, nel quartiere San Paolo, via Broseta, piazza Pontida, via XX settembre con tappa davanti al Donizetti. Quindi la partenza verso via Tasso per scendere poi da via Pignolo e via Borgo Palazzo per dirigersi a Brescia per l’arrivo finale. Presenti anche il sindaco diGiorgi Gori e il suo omologo bresciano Emilio Del Bono, le due città unite in vista della Capitale della Cultura del 2023.