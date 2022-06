LA MIA OMBRA È TUA: sarà presentato al 68º Taormina Film Fest (Di sabato 18 giugno 2022) LA MIA OMBRA È TUA di EUGENIO CAPPUCCIO sarà presentato al 68° Taormina Film Fest. Chi compone il cast di “La mia OMBRA è tua”? Nel Film tratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi edito da La nave di Teseo compaiono, MARCO GIALLINI, GIUSEPPE MAGGIO, ANNA MANUELLI, SIDY DIOP,CLAUDIO BIGAGLI, LEOPOLDO MASTELLONI, MIRIAM PREVIATI, ALESSANDRA ACCIAI, e con la partecipazione di ISABELLA FERRARI Sinossi Questa è una storia d’amore, iniziata quarant’anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 18 giugno 2022) LA MIAÈ TUA di EUGENIO CAPPUCCIOal 68°. Chi compone il cast di “La miaè tua”? Neltratto dall’omonimo romanzo di Edoardo Nesi edito da La nave di Teseo compaiono, MARCO GIALLINI, GIUSEPPE MAGGIO, ANNA MANUELLI, SIDY DIOP,CLAUDIO BIGAGLI, LEOPOLDO MASTELLONI, MIRIAM PREVIATI, ALESSANDRA ACCIAI, e con la partecipazione di ISABELLA FERRARI Sinossi Questa è una storia d’amore, iniziata quarant’anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una ...

