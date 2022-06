La lunga scia di black out a Milano e Torino: le cause dietro le interruzioni di corrente (Di sabato 18 giugno 2022) La scia di black out elettrici nelle grandi città non si ferma. Sotto la spinta dell’ondata di caldo che sta investendo le regioni del nord, oltre alla crisi idrica, il grande consumo di energia per l’accensione prolungata dei condizionatori in case private ed uffici sta provocando una richiesta eccessiva per la rete elettrica e quindi frequenti interruzioni nella fornitura a Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo nelle scorse ore si è registrato un black out nella zona del quartiere Isola, che ha interessato una grande arteria come via Pola e altre strade limitrofe. Anche durante la tarda serata di venerdì, in altre zone della città, si sono verificati sbalzi e brevi interruzioni della corrente elettrica. A Torino i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 giugno 2022) Ladiout elettrici nelle grandi città non si ferma. Sotto la spinta dell’ondata di caldo che sta investendo le regioni del nord, oltre alla crisi idrica, il grande consumo di energia per l’accensione prota dei condizionatori in case private ed uffici sta provocando una richiesta eccessiva per la rete elettrica e quindi frequentinella fornitura a. Nel capoluogo lombardo nelle scorse ore si è registrato unout nella zona del quartiere Isola, che ha interessato una grande arteria come via Pola e altre strade limitrofe. Anche durante la tarda serata di venerdì, in altre zone della città, si sono verificati sbalzi e brevidellaelettrica. Ai ...

Pubblicità

fattoquotidiano : La lunga scia di black out a Milano e Torino: le cause dietro le interruzioni di corrente - NinoInzerillo : RT @NinoInzerillo: Seni eburnei gambe proteiformi ed una lunga pinna caudale per mezzo della quale nuoti, in fretta, da ogni biglietto che… - stormi1904 : RT @MercurioPsi: @logansette @arciros @tbuccico69 @fvtsQK7bvTo6Viv @gualtierieurope @Sabrinalfonsi @nzingaretti @lorenzabo @romanoesaurito… - semprelibri : RT @NinoInzerillo: Seni eburnei gambe proteiformi ed una lunga pinna caudale per mezzo della quale nuoti, in fretta, da ogni biglietto che… - teknoring_com : Il proprietario di un immobile aveva costruito senza titolo edilizio un nuovo vano. Da qui ha preso il via questa l… -