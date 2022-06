La lezione di “Mario” alla politica, nella sua storia c’è l’amore per la vita (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo caso di suicidio assistito in Italia mette in risalto l’assenza di una legge in materia. Rispetto ai dolori della sedazione continua è una scelta di indiscutibile qualità morale Leggi su lastampa (Di sabato 18 giugno 2022) Il primo caso di suicidio assistito in Italia mette in risalto l’assenza di una legge in materia. Rispetto ai dolori della sedazione continua è una scelta di indiscutibile qualità morale

Pubblicità

Debora72174569 : La lezione di “Mario” alla politica, nella sua storia c’è l’amore per la vita - TeredjVieira : @Gianl1974 Ha ripetuto la lezione impartita da Mario Draghi,il piccolo Macron cresce - paolachiara_ : a lezione di economia con mario giordano. bellissimo - Miti_Vigliero : I flop di Mario Adinolfi e Francesca Donato, lezione per i “mostri” da talk show - infoitinterno : I flop di Mario Adinolfi e Francesca Donato, lezione per i 'mostri” da talk show -