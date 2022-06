(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu – Terra tedesca, dolci ricordi. Si conclude – malissimo – inla prima parte di, torneo continentale giunto alla sua terza edizione. L’Italia torna nella Renania settentrionale e la mente non può che riavvolgersi fino alle battute conclusive di quel 4 luglio 2006, quando in pochi secondi, prima Grosso e poi Del Piero ammutoliscono la parte bianca del Westfalenstadion. Teatro di allora, la casa del Dortmund, distante un centinaio di chilometri da quello di ieri, il covo dell’altro Borussia (Monchengladbach). Reminiscenze, appunto, perché martedì sono bastati 10 minuti scarsi per tornare alla realtà., laschiaffeggia l’Italia tascabile Fin dalle prime battute lasi esibisce in un palleggio sicuro. I ...

La Germania ci ha schiaffeggiato. Ma la Nations League ci fornisce diversi spunti