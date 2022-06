La Fiorentina e Italiano rischiano la rottura sul rinnovo Si può arrivare a un clamoroso esonero

(Di sabato 18 giugno 2022) Lalasul. Si potrebbeaddirittura all’. E, sullo sfondo, c’è De Zerbi. Alfredo Pedullà e Sportitalia lo scrivono in maniera molto chiara. Gelo tra #e la #: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricucire, ma oggi siamo al muro contro muro. Sullo sfondo l’ombra di #Dezerbi — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 17, 2022 “Era stato addirittura annunciato il, con tanto di accordo definitivo, ma non è così. Ci hanno detto che era fatta, non hanno poi spiegato perché non è fatta (anzi) e provvediamo noi. C’è distanza: l’agente diha chiesto 2,5 milioni netti a stagione, ...

Pubblicità

AlfredoPedulla : Gelo tra #Italiano e la #Fiorentina: distanza di un milione tra domanda e offerta sull’ingaggio. Si proverà a ricuc… - tvdellosport : ??ESCLUSIVA: GELO FIORENTINA-ITALIANO Secondo quanto rivelato da @AlfredoPedulla , è calato il gelo tra la… - TuttoMercatoWeb : TMW - Fiorentina, i motivi del gelo con Italiano. E la Juve apprezza il tecnico: gli scenari - Fiorentinanews : #Ferrara: '#Torreira va messo tra i cattivi, ha sgonfiato le gomme a #Italiano e rubato la merenda a Joe #Barone. I… - IIViolaGomez : RT @ClaudioMasini7: La questione non sarebbe neanche #DeZerbi sì, De Zerbi no ma dopo quanti mesi la #Fiorentina arriverebbe allo scontro c… -

TUTTO mercato WEB

Ultim'ora Sportitalia che ha parlato di mancati accordi al momento tra lae Vincenzolegati a questioni economiche. Qualora le parti non si trovassero, per la panchina viola potrebbe essere contattato Roberto De Zerbi.Aria di crisi tra lae Vincenzosul rinnovo di contratto: in caso di divorzio, la prima scelta sarebbe De Zerbi Clamorosa aria di divorzio tra lae Vincenzo, con il famigerato ... Per Sportitalia è gelo tra Fiorentina e Italiano. In caso di rottura definitiva, c'è l'ipotesi De Zerbi Belotti alla Fiorentina e Piatek al suo posto. E' questa la frase che è possibile leggere sulle pagine de La Stampa questa mattina in merito al mercato attaccanti che potrebbe ...Andrea Pinamonti non resterà all'Inter: grande interesse in Serie A ma il suo futuro potrebbe essere all'estero, lo scambio stuzzica Marotta ...