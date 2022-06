La Fifa ha cambiato la regola sui rigori mentre in il portiere «ballerino» portava l’Australia in Qatar – VIDEO (Di sabato 18 giugno 2022) Lo scorso lunedì il portiere dell’Australia Redmayne, entrato in campo al 119?, ha regalato ai suoi i Mondiali del Qatar. È suo infatti il merito della vittoria degli australiani, che hanno superato negli spareggi il Perù, ai calci di rigore. Il 33enne del Sidney è già stato ribattezzato come “il portiere ballerino”. Sul sito di Sky sono descritte le sue mosse. Redmayne saltella a gambe aperte, si sbraccia, si accovaccia e si rialza… Funziona contro Advincula (tiro intuito, che si stampa sul palo) al terzo rigore della serie, quando viene ristabilita la parità dopo l’errore iniziale dell’Australiano Boyle. Ma funziona soprattutto quando, sul 4-4 dopo i primi 5 rigori, si va a oltranza. l’Australiano Mabil segna, Alex Valera si fa ipnotizzare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 18 giugno 2022) Lo scorso lunedì ildelRedmayne, entrato in campo al 119?, ha regalato ai suoi i Mondiali del. È suo infatti il merito della vittoria degli australiani, che hanno superato negli spareggi il Perù, ai calci di rigore. Il 33enne del Sidney è già stato ribattezzato come “il”. Sul sito di Sky sono descritte le sue mosse. Redmayne saltella a gambe aperte, si sbraccia, si accovaccia e si rialza… Funziona contro Advincula (tiro intuito, che si stampa sul palo) al terzo rigore della serie, quando viene ristabilita la parità dopo l’errore iniziale delno Boyle. Ma funziona soprattutto quando, sul 4-4 dopo i primi 5, si va a oltranza.no Mabil segna, Alex Valera si fa ipnotizzare ...

