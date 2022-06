La Fifa e il report sull'odio social verso i giocatori | Infantino | 'Discriminazioni intollerabili | dobbiamo proteggere i calciatori'

Pubblicità

sportli26181512 : La Fifa e il report sull'odio social verso i giocatori, Infantino: 'Discriminazioni intollerabili, dobbiamo protegg… - sportli26181512 : La FIFA contro il cyberbullismo: 'Più della metà dei calciatori insultati via social': La FIFA ha pubblicato sabato… - sportface2016 : #Fifa e #FifPro uniti contro gli abusi online: ecco il report -

SPORTFACE.IT

Secondo il rapporto della, oltre il 50% dei giocatori hanno ricevuto una qualche forma di abuso discriminatorio, con gran parte di quell'abuso proveniente dalla nazione di origine dei giocatori. ...Secondo ilmensile di The NPD Group , a maggio le vendite di videogiochi sono state le più ... Ultimate Call of Duty: Black Ops: Cold War22 Mario Party Superstars Pokemon: Brilliant Diamond/... Fifa e FifPro uniti contro gli abusi online: ecco il report FIFA has published an independent report to coincide with the United Nations International Day for Countering Hate Speech on Saturday 18 June, highlighting the increasing degree of abuse directed at ...La FIFA è alle prese con un grave problema, e una piaga sociale, che lega il mondo dei social e il calcio: il cyberbullismo ...