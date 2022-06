La droga era conservata in una serra indoor, due arresti a Santa Cristina Gela (Di sabato 18 giugno 2022) I Carabinieri della Stazione di Altofonte hanno arrestato un 65enne e un 30enne con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’operazione è stata condotta nel territorio del Comune di Santa Cristina Gela. In un casolare abbandonato, adibito alla coltivazione di cannabis, i militari hanno sorpreso un 30enne, di origine straniera, che vi aveva trascorso la notte per vigilare su un’estesa piantagione da oltre 310 esemplari, in parte coltivati in vaso ed in parte in terra, all’esterno del casolare. La crescita delle piante era garantita da lampade alogene e ventilatori, alimentati grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica, scoperto con l’ausilio di personale Enel. La perquisizione ha permesso, inoltre, ai Carabinieri di ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 18 giugno 2022) I Carabinieri della Stazione di Altofonte hanno arrestato un 65enne e un 30enne con l’accusa di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, furto aggravato di energia elettrica, detenzione abusiva di armi e ricettazione. L’operazione è stata condotta nel territorio del Comune di. In un casolare abbandonato, adibito alla coltivazione di cannabis, i militari hanno sorpreso un 30enne, di origine straniera, che vi aveva trascorso la notte per vigilare su un’estesa piantagione da oltre 310 esemplari, in parte coltivati in vaso ed in parte in terra, all’esterno del casolare. La crescita delle piante era garantita da lampade alogene e ventilatori, alimentati grazie a un allaccio abusivo alla rete elettrica, scoperto con l’ausilio di personale Enel. La perquisizione ha permesso, inoltre, ai Carabinieri di ...

